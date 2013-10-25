دقيقة حداد على أرواح شهداء مصر في حفل تكريم دفعة صيادلة 2013 بالإسماعيلية

كتب : إنجي هيبة منذ 9 دقائق

كرمت نقابة صيادلة محافظة الإسماعيلية الفرعية، دفعة صيادلة 2013، بحضور الدكتور حسام حريرة والدكتور أشرف مكاوي والدكتور جميل بقطر، واشتمل الحفل على عقد جمعية عمومية تم فيها اعتماد ميزانية عامي 2011 و2012 وتم اتخاذ قرارات هامة منها إنشاء صندوق زمالة وتحديد رسوم الموافقة على الاسم التجاري للصيدليات.

وخلال الحفل تم تكريم رواد المهنة وكبار الصيادلة في الإسماعيلية وأبناء الصيادلة من المتفوقين، كما تم تكريم أوائل دفعة 2013 والحاصلين على الماجيستير والدكتوراة، وإهداء درع النقابة إلى روح الدكتور عيد مسلم.

ووقف الحاضرون دقيقة حداد على روح كل شهداء مصر منذ 2011 وحتى الآن.