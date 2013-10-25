القحطاني يقود الهلال لفوز قيصري على التعاون

سجل الدولي ياسر القحطاني هدفه الأول منذ 7 شهور قاد به فريقه الهلال لتحقيق فوز قيصري على مضيفه التعاون 2-1 في الجولة السابعة من دوري عبد اللطيف جميل السعودي للمحترفين.

وكان القحطاني قد غاب لفترة طويلة عن صفوف الفريق بسبب الإصابة التي حرمت الزعيم من جهود المهاجم الدولي السعودي.

وتقدم البرازيلي تياجو نيفيز للهلال في الدقيقة 62 من عمر المباراة إلا أن أصحاب الأرض عادلوا النتيجة في الدقيقة 77 عن طريق الفرنسي بول إلو إيفولو.

وفي الدقيقة 83 حصل الهلال على ضربة جزاء انبرى لها ياسر القحطاني الذي حولها لداخل شباك التعاون مهديا الفوز لفريقه.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 16 نقطة احتل بهم الصدارة مؤقتا بفارق نقطتين عن النصر الذي يخوض مباراة قوية أمام الفتح يوم السبت.