العين يواصل نتائجه السلبية بالتعادل مع الوحدة

واصل العين نتائجه السلبية في دوري الخليج العربي الإماراتي بعد أن تعادل إيجابيا 1-1 مع مضيفه الوحدة في قمة مباريات الجولة الخامسة من المسابقة.

ولم يفز العين سوى في مباراتين فقط من أصل 5 خاضها حامل لقب بطولة الدوري الإماراتي.

وتقدم الفرنسي أليكس بروسكي للعين في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني بتسديدة صاروخية إلا أن التشيلي ماركوا إيسترادا عادل النتيجة في الدقيقة 67 من عمر المباراة من ضربة حرة.

بتلك النتيجة امتلك العين 7 نقاط يحتل بهم المركز الثامن في جدول الترتيب فيما ارتفع رصيد الوحدة إلى 8 نقاط يحتل بهم المركز الرابع.