مطار القاهرة يستقبل رئيس البرلمان العربى

وصل إلى مطار القاهرة مساء اليوم أحمد الجروان رئيس البرلمان العربى فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يرأس خلالها أعمال دورة الانعقاد السنوية العادية من الفصل التشريعى الأول بجلسة عادية تعقد يوم الثلاثاء القادم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وتبدأ بعد غد الأحد، أعمال مكتب البرلمان العربى واللجان للإعداد للجلسة العادية.

ويناقش البرلمان العربى فى اجتماعه عددا من القضايا العربية أبرزها متابعة مستجدات الشأن العربى الراهن وحماية الأمن القومى العربى ومتابعة مستقبل العمل العربى المشترك والقضايا السياسية الهامة مثل القضية الفلسطينية والوضع فى سوريا ودراسة موضوع إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط وإقرار إعلان الديمقراطية وحقوق الإنسان فى الوطن العربى.