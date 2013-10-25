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سلطات مطار القاهرة تحتجز طائرتين بالريموت من راكبين كوريين

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سلطات مطار القاهرة تحتجز طائرتين بالريموت من راكبين كوريين سلطات مطار القاهرة تحتجز طائرتين بالريموت من راكبين كوريين

احتجزت سلطات مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الجمعة، طائرتين هليكوبتر بالريموت كونترول حاول راكبان كوريان تهريبها للبلاد لدى وصولهما من سول عبر الإمارات، وتم إبلاغ الجهات الأمنية التى حققت معهما لمعرفة ملابسات إحضارهما للطائرتين.

أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبى اشتبه جمال عبدالناصر، مدير الجمرك، فى كرتونتين بصحبة راكبين كوريين، وبفتحهما تبين وجود طائرتى هليكوبتر بالريموت كونترول تم احتجازهما وإبلاغ رجال الأمن الذين حققوا مع الراكبين لمعرفة تفاصيل إحضارهما للطائرتين، وتحديد الجهة أو الشخص الذى سيتسلم الطائرتين.

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