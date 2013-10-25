ناشط أمريكي ينشر محادثات لمدير وكالة الأمن القومي السابق عبر «تويتر»

قام الناشط الأمريكي، توم ماتزي، بنشر محادثات، عبر موقع «تويتر»، أجراها مدير وكالة الأمن القومي الأمريكية السابق، مايكل هايدن، مع عدد من الصحفيين.

كان «هايدن» الذي شغل أيضًا منصب مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية، مسافرًا من واشنطن إلى نيويورك عبر القطار السريع، وكان توم ماتزي، وهو مدير سابق لموقع إعلامي على الإنترنت يجلس في الكرسي الخلفي لـ«هايدن» عندما استمع إلى محادثاته مع الصحفيين عبر هاتفه.

وتحدث «هايدن» عبر الهاتف مع صحفي عن الخطة السرية التي وضعها جهاز المخابرات في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001، لاعتقال من وصفهم بالمشتبه فيهم وهو الأمر الذي نقله «ماتزي» في عدة تغريدات عبر موقع «تويتر».

ونفى «ماتزي»، في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، أن يكون قد استرق السمع بل كان «هايدن» يتحدث بصوت مرتفع في القطار، وهوعلى مسافة ليست بالقريبة جدًا منه، وقال إن «هايدن» على علم بأن المكالمات عبر «بلاك بيري» ليست بالآمنة.

يذكر أن الولايات المتحدة تتعرض حاليًا إلى موجة عارمة من الانتقادات من جانب أوروبا بشأن ما تردد عن تنصت وكالة الأمن القومي الأمريكية على 35 من قادة العالم.