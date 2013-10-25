أخبار عاجلة

مساء dmc - رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي: تعويم الجنيه ورفع الدعم خطوات لتحسين الاستثمار -
ستاد مصر: ما يحتاجه الزمالك ليعود للمنافسة في الدوري -
ستاد مصر: تصريحات شتراكا - المدير الفني لنادي الإسماعيلي عقب الهزيمة من مصر للمقاصة -
ستاد مصر: تصريحات ماكيدا عقب فوز الاتحاد السكندري على طنطا ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري -
مساء dmc - رئيس البنك الدولي لـ الرئيس السيسي: مصر حققت تقدمآ في الإصلاح الاقتصادي -
وزير شئون النواب ينفى تقديم مشروع قانون "خفض سن القضاة" -
خالد الجندي عن التحرش بـ"فتاة الزقازيق": كارثة حولت المجتمع لوحوش آدمية ​-فيديو -
بعد حكم تيران وصنافير.. مصطفى بكري: الكرة في ملعب البرلمان -
كبيش: حكم سريان اتفاقية تيران وصنافير «منعدم ولا أثر له» -
فيديو| المسلماني: عدلي منصور لا يحصل على أجر لرئاسته «أمناء» البورصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

ناشط أمريكي ينشر محادثات لمدير وكالة الأمن القومي السابق عبر «تويتر»

Google+ Print
ناشط أمريكي ينشر محادثات لمدير وكالة الأمن القومي السابق عبر «تويتر» ناشط أمريكي ينشر محادثات لمدير وكالة الأمن القومي السابق عبر «تويتر»

قام الناشط الأمريكي، توم ماتزي، بنشر محادثات، عبر موقع «تويتر»، أجراها مدير وكالة الأمن القومي الأمريكية السابق، مايكل هايدن، مع عدد من الصحفيين.

كان «هايدن» الذي شغل أيضًا منصب مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية، مسافرًا من واشنطن إلى نيويورك عبر القطار السريع، وكان توم ماتزي، وهو مدير سابق لموقع إعلامي على الإنترنت يجلس في الكرسي الخلفي لـ«هايدن» عندما استمع إلى محادثاته مع الصحفيين عبر هاتفه.

وتحدث «هايدن» عبر الهاتف مع صحفي عن الخطة السرية التي وضعها جهاز المخابرات في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001، لاعتقال من وصفهم بالمشتبه فيهم وهو الأمر الذي نقله «ماتزي» في عدة تغريدات عبر موقع «تويتر».

ونفى «ماتزي»، في مقابلة مع «سي إن إن» الأمريكية، أن يكون قد استرق السمع بل كان «هايدن» يتحدث بصوت مرتفع في القطار، وهوعلى مسافة ليست بالقريبة جدًا منه، وقال إن «هايدن» على علم بأن المكالمات عبر «بلاك بيري» ليست بالآمنة.

يذكر أن الولايات المتحدة تتعرض حاليًا إلى موجة عارمة من الانتقادات من جانب أوروبا بشأن ما تردد عن تنصت وكالة الأمن القومي الأمريكية على 35 من قادة العالم.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية