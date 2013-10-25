الأهلي: أبو تريكة لم يتراجع عن الاعتزال

نفى الأهلي تراجع محمد أبو تريكة نجم الفريق عن قرار اعتزاله عقب نهاية الموسم الجاري.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى تراجع أبو تريكة عن قرار اعتذاره عقب نهاية الموسم.

وقال مصدر داخل الأهلي لـFilGoal.com "أبو تريكة لم يخبرنا بشئ عن عدوله عن قرار الاعتزال".

وتابع "لم يعقد محمود الخطيب نائب رئيس النادي اجتماعا مع أبو تريكة كما أشيع، والجلسة الوحيدة جمعت اللاعب بهادي خشبة وتم تأجيل المناقشة في الموضوع".

وأكمل "أبو تريكة أكد أنه سيركز بالكامل مع الفريق في النهائي الإفريقي، ولكننا مازلنا متمسكين بإقناعه بالتراجع عن هذا القرار".

وكان أبو تريكة قد أكد أنه ينوي الاعتزال كرة القدم نهائيا عقب نهاية الموسم الجاري، وتمنى أن يكون بالمشاركة في كأس العالم للأندية.