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"غد الثورة" بالشرقية: هناك محاولات لتشكيل جيش إرهابي بمصر

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"غد الثورة" بالشرقية: هناك محاولات لتشكيل جيش إرهابي بمصر "غد الثورة" بالشرقية: هناك محاولات لتشكيل جيش إرهابي بمصر

كتب : نظيمة البحراوى وأحمد محمود منذ 2 دقيقة

قال أيمن شعبان، عضو الهيئة العليا لحزب غد الثورة بالشرقية، إن ضبط أسلحة ثقيلة "قنابل، وصواريخ" بمرزعة ملك متطرف ينتمي لجماعة الجهاد التكفيرية، يؤكد أن هناك محاولات من تنظيم الإخوان والجماعات الإرهابية المساند له لتشكيل جيش إرهابي بمصر لمحاربة الجيش المصري، وإن الإخوان يجهزون فعليا لتكرار السيناريو السوري في ، بالإضافة إلى أن "تخزين تلك الأسلحة يعني أن هناك جهات أجنبية وعربية متورطة في عملية التمويل والتهريب، وفي انتظار لحظة الصفر لاستخدامها ضد الشعب المصري".

وطالب شعبان، الشعب المصري أن يتعاون مع الأجهزة الأمنية في رصد أي محاولات لتهريب أسلحة أو تخزينها، وتبليغ الأجهزة الأمنية.

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