طلاب كفر الشيخ: مسئولو المدن بـ"الإسكندرية" يجبرونا على تسديد الرسوم

أكد عدد كبير من طلاب وطالبات كفر الشيخ بجامعة الإسكندرية، اليوم الجمعة، على إجبار المسئولين بالمدن الجامعية لهم بدفع رسوم المدينة الجامعية ؛رغماً عنهم، ويتغاضى المسئولون عن قرار وزير التعليم العالى بإعفاء الطلاب من رسوم المدن الجامعية.

وقال عيد راغب - ولى أمر"، إن نجلتى بالمدينة الجامعية بالإسكندرية طالبوها كما طالبوا جميع الطلاب بدفع المصروفات، وبالفعل سددت حتى الآن 165جنيهاً لشهرين، وطالبوها بشهر نوفمبر أن تدفع 75جنيهاً ".

أضاف راغب متسائلاً: لماذا لم يطبق المسئولون بجامعة كفر الشيخ قرار وزير التعليم العالى رغم أن كل المدن الجامعية التابعة للجامعات ردت ما تم تحصيله، ومنها المدن الجامعية التابعة لكفر الشيخ.

وأشار مسعد على، ولى أمر طالبة بجامعة الإسكندرية، أن المسئولين بالجامعة حذروا الطلاب والطالبات بالطرد فى حالة عدم سداد الرسوم