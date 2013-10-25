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مفاجأه-نكشف مخططات سامي عنان بعد إجتماعه السري بفندق دارالمدفعية

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مفاجأه-نكشف مخططات سامي عنان بعد إجتماعه السري بفندق دارالمدفعية مفاجأه-نكشف مخططات سامي عنان بعد إجتماعه السري بفندق دارالمدفعية

النهار

عملت النهار من مصادر أن الفريق سامي عنان يبذل محاولات كثيرة لكسب أكبر حشد شعبي تأييداً لـ المشير طنطاوي في إنتخابات الرئاسة القادمة من خلال دعم عربي ودولي لما يتمتع به من علاقات طيبة مع بريطانيا ودول الإتحاد الأوروبي وقادة العالم العربي وأوكدت المصادر أن الفريق سامي عنان أجرى إجتماع سري قبل أيام من إحتفالات ذكرى حرب أكتوبر المجيدة بالطابق العلوي من لفندق دارالمدفعية مع أعضاء حملة سامي عنان الإنتخابية وأستمر الإجتماع السري لمدة 45 دقيقة تقريباً وأشارت المصادر أن سامي عنان يسعى للحصول على تأييد من المؤسسة العسكرية من خلال الدفع بـ المشير طنطاوي في خوض الإنتخابات الرئاسية القادمة ولكن رفض المشير طنطاوي لما يسعى إليه الفريق سامي عنان إليه, وأضافت المصادر أن فشل مساعي عنان في مخططاته قام بشن حرب نفسية وهجوم حاد على الفريق أحمد شفيق لتسريبه خبر ترشحه للإنتخابات بعد مؤتمر مطروح والمفاجأه أنه قام بإختيار الناشط السياسي ممدوح حمزة كوسيط بينه وبين أعضاء جبهة الإنقاذ لكي يتم دعمه في الإنتخابات المقبلة , وأكدت المصادر أن الفريق سامي عنان قام بتعين شخص يدعى محمد فرج كمتحدث رسمي لحركة دعم الفريق عنان رئيسا قادماً لمصر .

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