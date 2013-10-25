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نجم ريال مدريد السابق: نيمار لا يدعي السقوط .. فهو يضرب فعلا

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نجم ريال مدريد السابق: نيمار لا يدعي السقوط .. فهو يضرب فعلا نجم ريال مدريد السابق: نيمار لا يدعي السقوط .. فهو يضرب فعلا

مدريد، (إفي): دافع المونتنجري بيديا مياتوفيتش نجم فريق ريال مدريد الإسباني السابق عن البرازيلي نيمار لاعب الفريق الغريم برشلونة بشأن الاتهامات الموجهة له بالتمثيل وإدعاء السقوط للحصول على مخالفات.

وقال مياتوفيتش في تصريحات للتلفزيون الإسباني "نيمار يتعرض للكثير من الضرب، يرتكبون ضده اخطاء لأنه لاعب كبير، يتحكم جيدا بالكرة في مواقف واحد ضد واحد".

وأضاف صاحب هدف تتويج الريال بدوري أبطال أوروبا 1998 بشباك يوفنتوس الإيطالي "ربما يظن كثيرون أنه يدعي السقوط بسبب بنيته الجسدية الضعيفة، لكنه لا يدعي السقوط".

وعن رؤيته للكلاسيكو المرتقب غدا السبت بين الريال والبرسا بملعب كامب نو، قال هداف يوغوسلافيا السابق "إنها المباراة رقم واحد، لا يوجد مباراة أكثر منها إثارة وجمالا في العالم بالوقت الراهن".

ورفض ترشيح أي طرف للفوز، مبينا "فنيا لا يوجد فريق أوفر حظا في الفوز أو يتمتع بامتيازات أكبر، لكن لاعبي الفريقين يريدون الفوز، لا أحد يحبذ التعادل".

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فيديو اليوم السابع