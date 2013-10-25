أمير قطر يبحث مع الإبراهيمى الاستعدادات لعقد "جنيف2"

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى على موقف بلاده "الدائم والثابت فى دعم الجهود المبذولة؛ لرفع المعاناة عن الشعب السورى، والوقف الفورى لحمام الدم وتدهور الأوضاع هناك".

جاء هذا خلال استقباله الأخضر الإبراهيمى، المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا، والوفد المرافق لدى وصوله إلى العاصمة القطرية الدوحة، مساء اليوم.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، إنه جرى خلال المقابلة بحث آخر مستجدات الأوضاع الراهنة على الساحة السورية، لاسيما التطورات ذات الصلة بانعقاد مؤتمر "جنيف 2"، لإيجاد حل للأزمة السورية.

ووصل الإبراهيمى إلى قطر قادمًا من تركيا، وذلك ضمن جولة له فى المنطقة لإجراء محادثات حول حل الأزمة السورية، فى ضوء الاستعدادات لعقد مؤتمر "جنيف 2".