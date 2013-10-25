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مدرب غانا: لا أحتاج لمدير فني أجنبي في كأس العالم

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مدرب غانا: لا أحتاج لمدير فني أجنبي في كأس العالم مدرب غانا: لا أحتاج لمدير فني أجنبي في كأس العالم

يرى كواسي أبياه المدير الفني لمنتخب غانا أنه قادر على قيادة النجوم السوداء فنيا في كأس العالم بالبرازيل 2014.

ويفصل غانا عن التأهل رسميا لمونديال البرازيل مواجهة إياب الجولة الحاسمة أمام بعد الفوز في الذهاب 6-1، وذلك يوم 19 نوفمبر المقبل.

وقال أبياه في تصريحات لموقع (Allsport): "تركيزي منصب حاليا على مباراة مصر، ولم يتحدث معي أحد بخصوص مدير فني أعمل معه".

وخرجت تقارير غانية تشير لاستعانة الاتحاد الغاني بالجورجي كلاوس توبمولر ليكون على رأس الجهاز الفني للنجوم السوداء في المونديال.

وأضاف أبياه "وقعت عقدا ينتهي بنهاية كأس العالم بالبرازيل 2014، ولهذا لم يتحدث معي أحد بخصوص أمر مثل هذا".

وتابع "العمل مع الأخرين يعتمد على كيفية الاستفادة منهم، مثلا البحث عن لاعبين أو متابعة فرق وهكذا، وهذه الأشياء متاحة ولا نحتاج لمدير فني لا نعرف ما هو الدور الذي سيقوم به".

واختتم "غانا لديها مدير فني بالفعل ولهذا لا أعلم أين سيأتي هذا الرجل".

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