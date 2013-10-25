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برادلي يحمل نفسه مسؤولية خسارة غانا.. ويبرئ اللاعبين ومساعديه

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برادلي يحمل نفسه مسؤولية خسارة غانا.. ويبرئ اللاعبين ومساعديه برادلي يحمل نفسه مسؤولية خسارة غانا.. ويبرئ اللاعبين ومساعديه

حمل الأمريكي بوب برادلي المدير الفني لمنتخب نفسه مسؤولية الخسارة الثقيلة من غانا 6-1 كاملة في تقريره الفني الذي سلمه للاتحاد المصري لكرة القدم.

مصر خسرت من غانا 6-1 في كوماسي في ذهاب المرحلة النهائية لتصفيات مونديال 2014.

وبات لزاما على الفراعنة الفوز بخمسة أهداف من أجل تحقيق حلم المونديال.

وسلم برادلي تقريره عن المباراة للاتحاد المصري لكرة القدم، تمهيدا لدراسته في اجتماع أعضاء المجلس يوم الأحد.

وعلم FilGoal.com أن تقرير برادلي جاء فنيا بحتا ولم يتضمن الإشارة إلى أي مشاكل أو خلافات مع الجهاز الفني واللاعبين أو بين اللاعبين وبعضهم.

وحمل برادلي نفسه مسؤولية الخسارة كاملة، ولم يشر إلى أي أوجه تقصير من اللاعبين في المباراة.

ولم يتضمن التقرير تعمد أحد من أعضاء الجهاز الفني تضليل برادلي بشأن اختياراته، أو التشكيل الذي قرر خوض المباراة به.

وأنهى المدرب الأمريكي تقريره بالتأكيد على تمسكه بالحافز لرد الاعتبار في مباراة الإياب.

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