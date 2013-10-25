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القبض على هارب من سجن بالفيوم وبحوزته قنابل يدوية وطبنجة

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القبض على هارب من سجن بالفيوم وبحوزته قنابل يدوية وطبنجة القبض على هارب من سجن بالفيوم وبحوزته قنابل يدوية وطبنجة

كتب : ميشيل عبدالله منذ 27 دقيقة

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، القبض على هارب من سجن دمو العمومي بمركز الفيوم، خلال أحداث ثورة 25 يناير الماضية، والمطلوب في عدد من القضايا الجنائية، وبحوزته 4 قنابل يدوية وطبنجة وكميات من نبات البانجو المخدر.

كان مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مدير البحث الجنائي، بتمكن مباحث قسم الفيوم، بتحديد مكان اختفاء المسجل خطر رجب.ع، 48 سنة، والمسجل خطر مخدرات تحت رقم 1692 لسنة 2004، والهارب من سجن دمو العمومي خلال أحداث ثورة 25 يناير، والمطلوب في عدد من القضايا الجنائية، حيث تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف العقيد أسامة جمعة، مفتش مباحث القسم، وضم الرائد وائل عبد الحي، رئيس مباحث القسم ومعاونيه النقيبين إسلام معوض ومحمد أنس.

داهمت الشرطة مكان اختباء المسجل خطر، وألقت القبض عليه وبحوزته 4 قنابل يدوية وطبنجة و150 كيلو بانجو، كما تمكنت مباحث الفيوم من ضبط مأمون.م، 30 سنة، وبحوزته 3000 قرص ترامادول مخدر، أثناء قيامه بمحاولة ترويجها بمدينة الفيوم.

حررت محاضر بالواقعتين، وأحيل المتهمان إلى النيابة العامة للتحقيق.

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