الوصل يواصل عروضه الهزيلة أمام انتفاضة عجمان

حقق فريق عجمان أول فوز له بالدوري الإماراتي لموسم 2013/2014 على حساب ضيفه الوصل برباعية مقابل هدفين خلال لقاء الجولة الخامسة يوم الجمعة.

وواصل الوصل عروضه الهزيلة وخسر للمباراة الرابعة على التوالي، إذ خسر لقائين في الكأس، ومثلهما في الدوري.

وتألق الإفواري لاندري كابي وسجل هاتريك خلال المواجهة التي اقيمت على ملعب عجمان.

افتتح يوسف السليمان التسجيل في الدقيقة 28 وتعادل فهد سالم في الدقيقة 40، ولكن سرعان ما تقدم عجمان مرة أخرى في الدقيقة 42 عن طريق الإفواري لاندري كابي.

ثم أحرز كابي ثاني أهدافه في الدقيقة 60 وقلص محمد ناصر المسماري النتيجة في الدقيقة 71، واختتمها الهداف الإفواري بتسجيل الرابع لفريقه والثالث له في الدقيقة 88.

فوز عجمان يرفع رصيده للنقطة الرابعة بعد أن كان يملك نقطة واحدة خلف الوصل صاحب المركز الـ10 برصيد ست نقاط من خمس مباريات.