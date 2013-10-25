"البشير" يفتتح عددا من المشروعات التنموية بوسط السودان

افتتح الرئيس السودانى عمر البشير، اليوم الجمعة، عدداً من المشروعات التنموية بمدينة الأبيض بشمال ولاية كردفان إحدى ولايات السودان الوسطى وعاصمتها الأبيض، فى إطار زيارته للولاية، شملت مشروع مياه مدينة الأبيض ومشروع شبكات الكهرباء المتكاملة المعروف باسم "مشروع نورت".

كما دشن الرّئيس بداية العمل فى الميناء البرى بالأبيض وإعادة تأهيل مستشفى المدينة، فضلاً عن عدد من الطرق الداخلية، وتعهد بتوفير المياه النقية والصحية للإنسان والحيوان بكردفان، وإكمال كل المشروعات الخدمية والتنموية هناك.

ودعا البشير والى شمال كردفان أحمد هارون، لتهيئة الشبكة الداخلية للمياه بالولاية لإكمال المشروع، وضخ المياه فيها لتجنب أخطاء مياه بارا.

وتسلم البشير وثيقة نفير نهضة شمال كردفان، التى تحدد متطلبات الولاية من التنمية الشاملة، وتضع خارطة طريق لعمل مستقبلى يتضمن حتى كيفية تداول الحكم وخارطة طريق للتنمية الشاملة، واصفا الوثيقة بأنها خلاقة وتمثل نموذجاً يمكن أن يقدم لكل ولايات السودان.

وتعانى "الأبيض"، عاصمة شمال كردفان، من مشكلة تاريخية فى مياه الشرب، ويطالب أهالى الولاية بإيصال المياه من نهر النيل عبر أنبوب يصل إلى كوستى على النيل الأبيض "318 كلم".