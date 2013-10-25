إيران تكشف عن إنتاج طائرة «انتحارية» طراز «رعد-85»

أعلنت إيران مؤخرا تطوير فئة جديدة من الطائرات المقاتلة دون طيار أطلقت عليه اسم «رعد-85»، القادرة على استهداف وتدمير الأهداف الثابتة والمتحركة عن بعد، حسبما نقلت «سكاي نيوز»، الجمعة.

وأكدت السلطات الإيرانية أن السلاح الجديد، الذي عرض على الشاشات الإيرانية المحلية، تم إنتاجه بأحجام مختلفة تتناسب مع أهداف ومهمات متنوعة.

وكان قائد سلاح البر الإيراني الجنرال أحمد رضا بوردستان أعلن في وقت سابق أن الجيش الإيراني باشر عمليات الإنتاج المكثف لطائرة «رعد-85».

ووفقاً لما ذكره بوردستان تستطيع "رعد-85" تحديد الأهداف ثابتة أو المتحركة، مثل الطائرات المروحية أو المقاتلة، وتدميرها، ويمكنها نقل شحنات متفجرة.

والطائرة «الانتحارية"»عبارة عن صاروخ مزود بكاميرا مراقبة يتم التحكم به عن بعد.

يشار إلى أن الحرس الثوري الإيراني أعلن العام الماضي البدء بإنتاج طائرة «شهيد 123»، وهي نوع آخر من الطائرات من دون طيار يبلغ مداها 1700 كيلومتر، وقادرة على نقل 8 صواريخ، والطيران لمدة يوم كامل دون توقف.