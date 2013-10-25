السودان تخصص 2 مليون فدان لمستثمرين مصريين وعرب لتنفيذ مشروعات زراعية

خصص الجهاز القومي للاستثمار في السودان، مساحة تقدر بنحو مليوني فدان لتنفيذ مشروعات زراعية من خلال مستثمرين عرب من دول مصر والسعودية والإمارات والبحرين وقطر ولبنان.

وقال وزير الدولة للاستثمار السوداني، الصادق محمد علي، في تصريح صحفي، الجمعة، إن الجهاز القومي للاستثمار منح تلك الحيازات الاستثمارية في ولايات «نهر النيل وكسلا والشمالية وكردفان وسنار».

وأوضح «الصادق» أن تجهيز المساحات وتحضيرها للزراعة تستغرق وقتا، وتوقع أن تستغل المساحات ويبدأ الإنتاج في السنوات القليلة القادمة، مؤكدا أنه خلال الخمس سنوات المقبلة سيغطى إنتاج المساحات الممنوحة للمستثمرين احتياجاتهم من المحاصيل المتنوعة.

وأكد وزير الاستثمار السوداني أهمية دور الاستثمارات العربية في تحقيق الأمن الغذائي لمواطنيها، مشيرا إلى ضعف الاستثمار في الزراعة رغم المزايا التفضيلية الممنوحة لهذا القطاع وإعفاءه تماما من الضرائب.

وقال إن السودان تم تصنيفه عالميا ثالث دولة من حيث الإمكانيات الزراعية، وذلك لما يتمتع به من أراضى خصبة ومساحات شاسعة وموقع إستراتيجي.

جدير بالذكر أن أحدث إحصائيات المنظمة العربية للتنمية الزراعية تؤكد حجم الفجوة الغذائية العربية والإفريقية، وصل إلى نحو 47 مليار دولار، منها 34 مليارا للدول العربية، و13 مليارا لدول جنوب الصحراء الإفريقية.