الداخلية تكثف وجودها الأمني في المناطق الحيوية للتصدي لمظاهرات الإخوان

كتب : خالد فهمي ومحمود الجارحي وجيهان عبدالعزيز الجمعة 25-10-2013 16:01

استعدت أجهزة الأمن في القاهرة والجيزة، بالتنسيق مع القوات المسلحة، لمسيرات ومظاهرات أنصار جماعة الإخوان المسلمين، اليوم، بوضع أسلاك شائكة وسيارات أمن مركزي ومصفحة ومدرعات في مداخل الميادين المهمة، وسط تعليمات بالتعامل مع مثيري الشغب، وأعلنت القوات حالة الاستنفار، وغيرت القيادات المرورية حركة السير في أماكن المظاهرات.

وتم تشديد الحراسات على مباني المحافظات وكذلك النيابات والمحاكم وأقسام الشرطة ومحطات الكهرباء والمياه، وتم نشر الكمائن الشرطية المتحركة على الطرق السريعة وكذلك الطرق الداخلية للمحافظات، وإمداد الكمائن الثابتة بالقوات والأسلحة والكلاب البوليسية، كما تم عمل غرفة عمليات بالوزارة للتواصل مع مديريات الأمن بالمحافظات لمتابعة المستجدات.

وقال اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، في تصريحات لـ"الوطن"، إن القوات أقامت حواجز أمنية وكثفت من وجودها بمحيط ميدان النهضة لمنع أنصار مرسي من الوصول إليه.

وأضاف الشرقاوي أن قيادات أمنية بالمديرية تقوم بجولات تتفقد خلالها إجراءات تأمين الميادين والمنشآت المهمة، وشدد على ضرورة التصدي بكل حزم لأي محاولات لإثارة الشغب والفوضى.

وقال مصدر أمني إن القوات أغلقت ميداني رابعة العدوية والتحرير ومنعت دخول المواطنين إليهما خوفا من حدوث اشتباكات مع أنصار المعزول محمد مرسي الذين يعتزمون الخروج في مسيرات من مناطق متفرقة بالقاهرة تحت اسم "جمعة الصمود"، فضلا عن تأمين المنشآت الحيوية مثل مباني السفارات ومبنى التليفزيون والمتحف المصري ومنشآت الشرطة ومقار مديريات الأمن.