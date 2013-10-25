بعد الاجتماع مع "موسى".. حزب النور: لم يتم حسم الخلاف حول مواد الهوية

كتب : سعيد حجازي الجمعة 25-10-2013 16:19

كشف المهندس صلاح عبد المعبود، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وعضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي، عن عقد اجتماع بين ممثلي حزب النور بلجنة الخمسين وعمرو موسى رئيس اللجنة، ومقرر اللجنة وعدد من الأعضاء بينهم عمرو الشوبكي، ومنى ذو الفقار وكمال الهلباوي، لبحث المواد الخلافية بالدستور.

وأوضح عبد المعبود، أن الاجتماع لم يحسم الخلاف حول مواد الهوية خاصة المادة 219، ولم يتم التوافق حولها مشيرا إلى أنه سيتم عقد لقاءات أخرى في الفترة القادمة من أجل التوافق حول مواد الهوية.

وأشار إلى أن حزب النور لديه تخوف من تفسير المحكمة الدستورية عبارة "مبادئ الشريعة الإسلامية"، موضحا أن الخيارات المطروحة لا تزيل هذا التخوف.

وشدد عبد المعبود، على أن حزب النور أبدى مرونة كبيرة حول المادة 219 مشيرا إلى أن هناك ثلاثة بدائل للموافقة على حذف المادة 219: الأول حذف كلمة مبادئ من المادة الثانية، والثاني دمج المادة 219 والمادة الثانية في مادة واحدة كما جاء في الإعلان الدستوري، أما البديل الثالث فهو أن يضع الأزهر تفسيرا جديدا لكلمة مبادئ الشريعة الإسلامية يتوافق عليها الجميع.