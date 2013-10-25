أمن السويس: لم يتم القبض على أى عضو من الرابطة العلمية

قال اللواء خليل حرب، مدير أمن السويس، إن ضباط المباحث الجنائية والأمن الوطنى لم يضبطوا أيا من أعضاء الرابطة العلمية بالسويس.

وأضاف مدير الأمن، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن آخر من تم إلقاء القبض عليه سياسيا أمس الأول شخص يعمل نجار ويدعم تنظيم الإخوان بورق دعاية ومكبرات صوت، وآخر يعمل موظفا بالأوقاف، غير ذلك لم يتم القبض على أحد، وما تردد مجرد تصريحات مفبركة.

وتابع مدير الأمن، أن ضباط المباحث والأمن الوطنى يقومون بعملهم على أكمل وجه، وأن الصادر قرارات بضبطهم وإحضارهم فى التحريض على العنف أو المشاركة أو التحريض فى التعدى على المنشآت الحكومية والخاصة سيتم إلقاء القبض عليه وتقديمه للعدالة.