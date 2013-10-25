أخبار عاجلة

مساء dmc - رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي: تعويم الجنيه ورفع الدعم خطوات لتحسين الاستثمار -
ستاد مصر: ما يحتاجه الزمالك ليعود للمنافسة في الدوري -
ستاد مصر: تصريحات شتراكا - المدير الفني لنادي الإسماعيلي عقب الهزيمة من مصر للمقاصة -
ستاد مصر: تصريحات ماكيدا عقب فوز الاتحاد السكندري على طنطا ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري -
مساء dmc - رئيس البنك الدولي لـ الرئيس السيسي: مصر حققت تقدمآ في الإصلاح الاقتصادي -
وزير شئون النواب ينفى تقديم مشروع قانون "خفض سن القضاة" -
خالد الجندي عن التحرش بـ"فتاة الزقازيق": كارثة حولت المجتمع لوحوش آدمية ​-فيديو -
بعد حكم تيران وصنافير.. مصطفى بكري: الكرة في ملعب البرلمان -
كبيش: حكم سريان اتفاقية تيران وصنافير «منعدم ولا أثر له» -
فيديو| المسلماني: عدلي منصور لا يحصل على أجر لرئاسته «أمناء» البورصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

أمن السويس: لم يتم القبض على أى عضو من الرابطة العلمية

Google+ Print
أمن السويس: لم يتم القبض على أى عضو من الرابطة العلمية أمن السويس: لم يتم القبض على أى عضو من الرابطة العلمية

قال اللواء خليل حرب، مدير أمن السويس، إن ضباط المباحث الجنائية والأمن الوطنى لم يضبطوا أيا من أعضاء الرابطة العلمية بالسويس.

وأضاف مدير الأمن، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن آخر من تم إلقاء القبض عليه سياسيا أمس الأول شخص يعمل نجار ويدعم تنظيم الإخوان بورق دعاية ومكبرات صوت، وآخر يعمل موظفا بالأوقاف، غير ذلك لم يتم القبض على أحد، وما تردد مجرد تصريحات مفبركة.

وتابع مدير الأمن، أن ضباط المباحث والأمن الوطنى يقومون بعملهم على أكمل وجه، وأن الصادر قرارات بضبطهم وإحضارهم فى التحريض على العنف أو المشاركة أو التحريض فى التعدى على المنشآت الحكومية والخاصة سيتم إلقاء القبض عليه وتقديمه للعدالة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365