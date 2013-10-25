عودة شيكابالا وعيد تنعش تدريبات الزمالك استعدادا للكأس

عاد محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد عيد عبد الملك جناحي الزمالك للتدريبات الجماعية يوم الجمعة وذلك استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي بربع نهائي كأس مصر.

ويلتقي الزمالك على ملعب الجونة عصر الأحد بالإنتاج الحربي بعد عبوره بوابة طنطا برباعية نظيفة.

وكان شيكابالا وعيد قد غابا عن تدريبات الخميس لإصابة الأول بالإجهاد والثاني بكدمة في وجه القدم، قبل تعافيهما ومشاركتهما في تدريب الجمعة.

وشارك كل اللاعبين في الزمالك بالمران الذي شهد اهتمام حلمي طولان المدير الفني بالجانب البدني، قبل التركيز على النواحي الفنية والخططية وتحركات اللاعبين.