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الخضروات والفاكهة والعصائر ضرورية لنجاح الريجيم

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الخضروات والفاكهة والعصائر ضرورية لنجاح الريجيم الخضروات والفاكهة والعصائر ضرورية لنجاح الريجيم

تتبع كثير من النساء أنواع مختلفة من الأنظمة الغذائية من أجل الحصول على الوزن المثالى، ولكن نجاح الريجيم وفاعليته تتوقف على عدة عوامل، من أهمها تناول نوعيات مختلفة من الخضراوات والفاكهة والعصائر الطبيعية بكميات مناسبة. كما قال الدكتور صابر سليمان الغرباوى استشارى أمراض السمنة والنحافة والعلاج الطبيعى، مشيرا إلى أن أنواع الرجيم تختلف عن بعضها، ولكن تظل هذه العناصر الثلاثة هى العامل المشترك وأساس كل نظام ريجيم صحى.

وأضاف الغرباوى، أن الجسم يحتاج بشدة إلى الخضروات حيث تعمل على توازن العناصر والفيتامينات، حتى يتحمل التغيير فى النظام الغذائى أثناء الخضوع لنظام الريجيم الصحى.

ونبه الغرباوى، على أن هناك أخطاءً شائعةً تتمثل فى التركيز على البروتينات كمصدر أساسى للشبع والتغذية والإمداد بالعناصر، وهى فكرة خاطئة، فى حين أن الخضروات والفاكهة تقوم مقام هذه البروتينات بل أنها لا تتسبب فى أضرار جانبية، أو أى نوع من الزيادة غير المطلوبة فى الوزن.

وأشار إلى أن تناول الكثير من الخضروات والفاكهة خلال اليوم تؤدى إلى الشعور بالشبع والاكتفاء، وعدم الرغبة فى تناول المزيد من الطعام.
> كما نصح بتناول الكثير من الفاكهة والتنوع فيها وكذلك الخضروات فى حالتها النيئة بين الوجبات وخلالها حتى يمكن للشخص الاستفادة من نظام الريجيم وإنقاص الوزن بطريقة آمنة تساعد على نجاحه بمعدلات لا تضر بالجسم.
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