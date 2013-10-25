ننفرد بنشر سر عداء قناة الجزيرة للفريق السيسي وسعيها للإطاحة به

النهار

إنفردت النهار بنشر سر عداء قناة الجزيرة لمصر بوجه عام وعدائها للفريق أول عبدالفتاح السيسي بوجه خاص وذلك لكشفه مخططات قطر الخبيثة في تمزيق مصر وتدمير درع الأمة المصرية والعربية "الجيش المصري" بالتحالف مع جماعة الإخوان, وكشفت المصادر للنهار أن العداء بدأ حينما تقدمت قناة الجزيرة بطلب مسبقاً لإجراء لقاء مع الفريق أول عبدالفتاح السيسي من خلال المعزول محمد مرسي ولكنه رفض, وأشارت المصادر أن حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر قد تدخل بعد ذلك في محاولة منه لاقناع السيسي بعد أن رفض طلب اللقاء الأول مع قناة الجزيرة القطرية وذلك الاعتذار الثاني للفريق السيسي مما أغلق الباب أمام الدولة القطرية حتى لاتتدخل في الشئون المصرية وأوَضحت المصادر أن خيرت الشاطر قام بإرسال تعلميات محددة للمعزول محمد مرسي بإجراء أول حوار معها بدلاً من التليفزيون المصري كرسالة من جماعة الإخوان للفريق السيسي بعد موقفه مع قطر , وأكدت المصادر أن المساعي القطرية وراء إجراء لقاء مع السيسي عبر قناة الجزيرة كان لأسباب عسكرية هدفها معرفة التكتيكات العسكرية الخاصة بالجيش المصري وكيفية تأهيل ضباط القوات المسلحة وإلى أي مدى وصل المستوى القتالي لأفراد القوات المسلحة بعد ثورة 25 يناير حتى فترة حكم الاخوان ومدى قدراته في التدريب والتسليح .

شبكةعيونالإخبارية

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