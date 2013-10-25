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إغلاق متجر ملابس داخلية بسبب زيارة «أردوغان» مركزًا تجاريًا

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إغلاق متجر ملابس داخلية بسبب زيارة «أردوغان» مركزًا تجاريًا إغلاق متجر ملابس داخلية بسبب زيارة «أردوغان» مركزًا تجاريًا

اضطرت سلسة متاجر شهيرة للملابس الداخلية إلى إسدال ستائرها خلال زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان مركزا تجاريا، الجمعة.

وتوجه رئيس الوزراء التركي إلى مركز «نيكست ليفل» التجاري حديث البناء في العاصمة أنقرة، للمشاركة في حفل الافتتاح، وتلقى العاملون في المتجر أوامر بإسدال الستائر المعدنية للمحل قبل قليل من وصوله.

وفور انتهاء الزيارة ومغادرة «أردوغان» توجه أحد أفراد حراسته إلى المتجر وصاح بعبارة «يمكنكم أن تفتحوا الآن»، وفقا لما ذكرته صحيفة «حرييت» التركية.

وأعلن مدير المركز أمام الصحافة عن تحمله المسؤولية في هذه الواقعة، إذ أكد أنه أصدر هذا الأمر «لأن المتجر لم يكن جاهزًا لافتتاحه».

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