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مدير أمن الشرقية: جارٍ حصر القنابل والمدافع المضبوطة بإحدى المزارع

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مدير أمن الشرقية: جارٍ حصر القنابل والمدافع المضبوطة بإحدى المزارع مدير أمن الشرقية: جارٍ حصر القنابل والمدافع المضبوطة بإحدى المزارع

قال اللواء سامح الكيلانى مدير أمن الشرقية، فى تصريحات صحفية خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه يوجد عديد من الأسلحة المضبوطة لا يستطيع أحد الاقتراب منها ولم ينتهِ من الحصر النهائى لكمية الأسلحة والذخيرة التى عثر عليها.

ومن جانبه، قال مصدر أمنى، إنه تبلغ إليهم من الأهالى بسماع أصوات انفجار من داخل مزرعة بقرية العدلية التابعة لمركز بلبيس، وأنه تم العثور على صارخين و5 قنابل وبندقية و5 خزن محروقة.

وكانت قرية العدلية التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، قد شهدت صباح اليوم، الجمعة، حالة من الاستنفار الأمنى بعد بلاغ من أحد المواطنين بالعثور على ذخيرة وقنابل، داخل مزرعة بالقرية.

انتقل اللواء سامح الكيلانى مدير أمن الشرقية، والعميد رفعت خضر مدير مباحث المديرية وقسم الحماية المدنية لفحص البلاغ، وسط حالة من الخوف بين الأهالى.

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