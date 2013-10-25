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ريهانا تطلق مجموعتها الثالثة والأخيرة لـRiver Island

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ريهانا تطلق مجموعتها الثالثة والأخيرة لـRiver Island ريهانا تطلق مجموعتها الثالثة والأخيرة لـRiver Island

بعد أن أطلقت مجموعتها لـ River Island خلال أسبوع الموضة في لندن، ها هي النجمة "ريهانا" Rihanna تقدّم مجموعتها الثالثة والأخيرة لهذه العلامة، والمخصّصة لموسم العطلات River Island Holiday 2014. وكعادتها لم تخرج ريهانا عن أسلوبها الجريء في اختيار الأزياء، حيث تميّزت القطع بتصاميمها الشبابية والعصرية. فبالإضافة الى الفساتين والتنانير التي تزيّنت بأقمشتها اللماعة، تضمنت المجموعة عدداً من القطع المناسبة لطقس هذا الموسم، كقبعات الفرو، والبلوزات المرفقة بالقبعات والسترات الضخمة... ولم تغب النقوش عن بعض القطع التي طبعتها الأزهار الملوّنة فزادتها انتعاشاً. إليك صوراً من مجموعة River Island Holiday 2014 اطلعي عليها وأخبرينا ما رأيك بها.

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سيدتي