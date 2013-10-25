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Katy Perry تكشف أنها مصابة بالوسواس القهري وتتناول أدوية يومياً

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Katy Perry تكشف أنها مصابة بالوسواس القهري وتتناول أدوية يومياً Katy Perry تكشف أنها مصابة بالوسواس القهري وتتناول أدوية يومياً

كشفت المغنية الأمريكية Katy Perry عن أنها تتناول 26 قرصاً دوائياً يومياً، وأنّها تعاني من الوسواس القهري.
Perry التي أزاحت Lady Gaga عن عرش "تويتر"، قالت في حوار مع مجلة "يو اس ويكلي" إنها تؤمن بالمخلوقات الفضائية، ودائماً ما تُسافر، وبصحبتها الدب اللعبة الخاصّة بها. وأضافت القول: "أعاني من الوسواس القهري، فقد أقوم بتنظيف أسناني من أربع إلى ستّ مرات يومياً".

أما في ما يتعلق بتناول الأقراص، فأوضحت قائلة: "أتناول الأقراص لسببٍ.. فهي فيتامينات ومكمّلات غذائيّة"، مشيرة إلى أنّها لم تخضع يوماً لجراحة تجميلية، وذلك رداً على ما تردّد من أنّها أجرت جراحة لتكبير الثديين.

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سيدتي