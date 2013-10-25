هؤلاء هم النجوم الذين سيشاركون في الموسم الثاني من "الرقص مع النجوم"

أكّدت جنان ملاّط منتجة برنامج "الرقص مع النجوم" أنه تم الاتفاق مع 14 نجماً ونجمة من مجالات مختلفة للمنافسة على الرقص في النسخة الثانية من البرنامج الذي ستعرض النسخة الثانية منه على شاشة MTV في 3 تشرين الثاني\نوفمبر المقبل، وسيتشارك في تقديمه كما في الموسم السابق كارلا حداد ووسام بريدي.

المشاركون في الموسم الثاني من البرنامج، كما أوضحت ملاط، هم المغنيات بريجيت ياغي ومايا نعمة وألين خلف وميكاييلا، وملكة الجمال دانيال رحمة، ومصمم الازياء نمر سعادة، وعارضة الازياء جويل حاتم، ولاعب كرة السلة ايلي اسطفان والممثل جورج شلهوب والممثلة كارول الحاج وملك جمال العالم علي حمود والفنان إيوان والممثل الكوميدي شادي مارون.

من ناحية اخرى قالت ملاط "النجوم يخضعون حالياً لتمارين قاسية للتدريب على اصول الرقص على انواعه تحت اشراف المدربين، الذين طرأت تغييرات على أسماء البعض منهم والذين كانوا قد شاركوا في الموسم الأول، في حين سيحتفظ مدربون آخرون بمواقعهم، مثل طوني رامح (سيرقص مع جويل رحمة)، ساندرا إيليا (مع إيوان)، عبدو دلول (الذي فاز بلقب الموسم الأول مع الفنانة نايا، وهو سيرقص في هذا الموسم مع ألين خلف) وأسادور أوريديان (مع بريجيت ياغي)".

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