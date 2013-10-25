الفنّانون يفضّلونها سعوديّة والفنّانات يفضّلنه مصرياً

قبل أيّام، عقد الممثّل حسين فهمي قرانه على سيّدة سعودية، في زواج هو السّادس له، فتساءل كثيرون: لماذا لا يتزوّج النجوم المصريّون نساءً مصريّات؟ أهو الحبّ العابر للجنسيات؟! وما سبب إقبال النجمات العربيّات على الزواج من رجال مصر؟

زواج فهمي لم يكن الأوّل من سيّدة غير مصريّة، إذ سبق له أن تزوّج من سيّدة أجنبيّة، ومن أربع مصريّات، من بينهنّ الفنانتان ميرفت أمين ولقاء سويدان.

زوجات سعوديات

الممثل الشاب محمد رجب تزوّج بدوره، قبل أربع سنوات، من السعوديّة غدير، التي تعرّف إليها بالصدفة، أثناء وجوده في السعوديّة، حيث أقام وقتها حفل زفافه.

بدوره، تزوّج المخرج خالد يوسف من الفنّانة التشكيليّة السعوديّة شاليمار شربتلي، وهي مصريّة الأم؛ وذلك بعد قصة حب بين المخرج والفنّانة، سبقت الزواج.

وتعتبر هذه التجربة الثانية لخالد يوسف، إذ سبق له الزواج والإنجاب، كما أنّه عقد خطوبته على الفنّانة منّة شلبي، من دون أن تكلّل علاقتهما بالزواج.

الشافعي وتامر

بدوره، تزوّج الفنّان عمرو دياب، قبل سنوات، من زينة عاشور، وهي سعوديّة الجنسيّة أيضاً، بعد زواج أوّل من الفنّانة شيرين رضا، أثمر ابنتهما نور، ولم يكتب له النّجاح.

الفنّان تامر حسني خفق قلبه لامرأة من خارج مصر، هي نجمة "ستار أكاديمي" المغربية بسمة بوسيل، وقد رزق منها بابنته تاليا.

كذلك تزوّج الفنّان أحمد رزق فتاة مغربية، بعد فشل خطوبته من الفنانة الشابة حنان مطاوع.

الموزّع الموسيقي حسن الشّافعي، الذي اشتهر من خلال برنامج Arab Idol، تزوّج من زينة نطوط، وهي لبنانيّة الجنسيّة، كما تزوّج المخرج المصري أكرم فريد من الممثلة اللبنانيّة تاتيانا، فيما تزوّج زميله إيهاب لمعي من المغنيّة اللبنانية مايا نصري، التي أنجبت طفلتهما الأولى ميكاييلا، قبل أيّام قليلة.

اللبنانيات يتزوّجن من مصريين

لم تكن مايا نصري الفنّانة اللبنانيّة الوحيدة التي تتزوّج من رجل مصري، إذ إنّ الفنّانة كارول سماحة أعلنت خطوبتها على رجل الأعمال المصري وليد مصطفى، وتستعد للزواج منه قريباً.

ولعلّ الزواج المصريّ اللبنانيّ الأشهر، كان ذلك الذي جمع بين هيفا وهبي ورجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، والذي لم يستمرّ سوى ثلاث سنوات ونصف، ثمّ انتهى إلى الطّلاق.

بدورها، تزوّجت الفنانتان: التونسية هند صبري، والأردنيّة مي سليم، من رجلين مصريين؛ فكتب للزواج الأول النّجاح، بعد إنجاب هند طفلتين، في حين كان الفشل خاتمة الثاني، بعد إنجاب ابنة واحدة هي: "لي لي".

ويبقى أنّ الفنّان، المعتاد على العيش على جناح طائرة، هو الأقدر على تخطّي حواجز الجنسيّات والمسافات.

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