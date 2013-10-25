فضائح العائلة المالكة البريطانية الجنسية...عري وخيانة

هي العائلة المالكة البريطانية لكنّ هذا لا يعني أنّها العائلة التي لا تخطىء. فالعكس هو الصحيح. كلّ خطأ تقوم به العائلة لا يوثقه الإعلام فقط بل التاريخ أيضاً، خصوصاً فضائحها الجنسية التي تهزّ عرش المملكة.

ومن الفضائح الجنسية التي هزت العائلة المالكة:

الأمير Harry..عارياً في لاس فيغاس مع حبيبة

يعاني الأمير Harry من فضيحة جديدة تضع القصر الملكي البريطاني مجدداً موضع النقد.

فبعد نشر صوره عارياً بالكامل مع فتاة مجهولة في لاس فيغاس في أغسطس/آب، من العام الماضي، جرى الكشف عن أنّ حبيبته

الحالية Cressida Bonas قد شاركت في مسلسل Trinity، حيث تطلّ في أحد مشاهد المسلسل وهي تعرض خدماتها الجنسية على عدد من الرجال، برفقة زميلاتها، مقابل حصولهنَّ على أصوات الرجال للفوز بإحدى الحملات الانتخابية.

Cressida التي شاركت في مسلسل Trinity، عندما كانت في العشرين من عمرها، اقتصر ظهورها في ذلك المسلسل على مشاهد مدتها جميعاً دقيقتان، علماً بأنّ ذلك المسلسل تمّ إلغاء عرضه بعد موسم واحد من بدايته.

وبالتأكيد أنّ الملكة لن تكون سعيدة أبداً بهذا الخبر.

الدوقة Kate..عارية الصدر

في وقت سابق أيضاً من العام الماضي، انتشرت صور للدوقة kate عارية الصدر، أثناء حمّام شمسي، ما شكّل ضربة جديدة للعائلة

المالكة في بريطانيا. وبعد فترة نشرت مجلة «سو اوغ هور» الدنماركية صوراً جديدة للدوقة من دون ملابس داخلية.

ومن جانب آخر، تمتلك الدوقة قريبة تدعى Katrina Darling، وهي راقصة تعمل في الملاهي الليليّة، وقد ظهرت عارية على غلاف مجلة Play Boy.

Lady Diana..عارية الصدر وعلاقات عاطفية كثيرة خلال الزواج وبعده

في أواخر الثمانينات، كانت هناك مشاكل كبيرة بين Diana وCharles، أدّت إلى الانفصال، لا إلى الطلاق. وكان كلّ واحد منهما يتحدث إلى وسائل الإعلام العالمية، ويتّهم الآخر بأنّه السبب في انهيار الزواج. وبخلاف ذلك كان Charles مستمراً في علاقته القديمة بـ Camilla Parker، بينما كانت Diana على علاقة بـ James Hewit. وقد أكدت هذة العلاقة فيما بعد في حوار

تلفزيونيّ مع Martin Bashir في برنامج "بانوراما" التابع لقناة الـ بي بي سي BBC. وكان الأمير قد أكّد علاقته هو الآخر مع Jonathan Dimbleby، منذ أكثر من سنة سابقة على ذلك في حوار تلفزيوني، مثلما زعمت Diana أيضاً أنّها كانت على علاقة بصديقها James Gilbey. وقد ذكر أنه قد تمّ التجسّس على إحدى المكالمات الهاتفية بينهما. كذلك يفترض أنها كانت على علاقة بالحارس الخاصّ بأمنها Barry Mannakee الذي اعترفت بعلاقته بها في تسجيل خاصّ، وقالت إنه قتل بطريقة غامضة جداً.

وفي 9 ديسمبر 1992، انفصلت Diana عن Charles رسمياً، وقيل وقتها إنّها أصبحت على علاقة بتاجر تحف متزوج يدعى Oliver Hoare. وقد أعترفت أنها أجرت معه عدّة مكالمات تلفونية، ثمّ كانت إشاعة أنها على علاقة بلاعب الرجبي Will Carling، إلى جانب بعض الأشخاص الذين أشيع أنهم كانوا من عشاقها، سواء قبل طلاقها أو بعده، إلا أنّه لا يوجد دليل قاطع على أنّ علاقتها بهؤلاء الأشخاص كانت أكثر من مجرّد صداقات.

وفي عام 1995، وخلال زيارة لها إلى زوج صديقتها المقرّبة، تعرفت الليدي في المستشفى إلى جراح القلب الباكستانيّ "حسنات خان" المقيم في لندن، وتحوّل الأمر إلى علاقة غرامية بينهما، انتهت في ما بعد. لكنّ آخر علاقاتها الغرامية كانت مع دودي الفايد ابن الملياردير المصري محمد الفايد، صاحب محلات هارودز الشهيرة، الذي توفي معها في حادث سير.

وبعيداً عن العلاقات العاطفية، التقط للأميرة Diana صوراً، وهي عارية الصدر أيضاً، خلال رحلة لها على يخت في إسبانيا، حيث صرحت حينها أنّها تعرّضت للاغتضاب على يد مصوّري الباباراتزي.

زوجة الأمير Edward..عارية الصدر

نشرت جريدة "the sun" البريطانية صوراً لـ-Sophie RhysJones، زوجة الأمير Edward، وهي عارية الصدر، في عام 1999، قبل أن تنشر اعتذاراً على صفحة كاملة.

الأمير Charles..ومكالمة حميمة

في ذلك الوقت، سرّبت مكالمة للأمير Charles مع عشيقته، Camilla Parker Bowles، وهو يقول لها: "أتمنّى أن أبقى في سروالك إلى الأبد".

الدوقة Sarah Ferguson عارية وخائنة

نشرت جريدة daily mirror البريطانية صوراً للدوقة Sarah Ferguson وهي مستلقية، عارية الصدر، أثناء حمام شمسيّ، وفي وضع حميم مع المستشار المالي الأمريكيّ الخاصّ بها، حين كانت لا تزال زوجة الأمير Andrew.

الأمير Philip..بتنورة

تعرّض الأمير Philip لموقف محرج، عندما حضر إحدى المناسبات الاسكوتلندية بالزيّ التقليديّ، وكان عبارة عن تنورة، فأظهر أكثر من اللازم.

الأميرة Margaret..صور جنسية مسروقة

في عملية سرقة لإحدى البنوك في لندن، عام 1971، تمّت سرقة صور جنسية للأميرة Margaret، شقيقة الملكة Elizabeth.

الأميرة Zara..تتعرض للخيانة بعد 6 أسابيع من زواجها

بعد ستة أسابيع من زواجهما، العام الماضي، انتشرت صورة لزوج الأميرة وهو يقبّل فتاة شقراء أخرى في حانة نيوزيلندا.