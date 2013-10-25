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الصين تطلق القمر الصناعي التجريبي "شيجيان - 16" للتجارب التكنولوجية

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الصين تطلق القمر الصناعي التجريبي "شيجيان - 16" للتجارب التكنولوجية الصين تطلق القمر الصناعي التجريبي "شيجيان - 16" للتجارب التكنولوجية

كتب : أ ش أ منذ 15 دقيقة

ذكر مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية، اليوم، أن الصين نجحت في إطلاق قمر "شيجيان - 16" الصناعي للأبحاث والتجارب الفضائية.

وأوضح مركز جيوتشيوان الواقع في شمال غربي الصين، أنه تم نقل القمر الصناعي إلى الفضاء على متن الصاروخ الحامل "لونج مارتش 4 ب"، فيما يستخدم قمر "شيجيان - 16 ي" لإجراء استكشاف البيئة الفضائية والتجارب التكنولوجية.

وأضاف المركز أن الإطلاق يأتي أيضًا يوم الجمعة وهي المرة الـ182 لإطلاق قمر صناعي على متن صاروخ "لونج مارتش - 4 ب" الحامل خلال نفس اليوم في كل مرة.

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