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صور "السيسي رئيسا" تنتشر في غرب الإسكندرية.. و"ميثاق" تطالبه بالترشح

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صور "السيسي رئيسا" تنتشر في غرب الإسكندرية.. و"ميثاق" تطالبه بالترشح صور "السيسي رئيسا" تنتشر في غرب الإسكندرية.. و"ميثاق" تطالبه بالترشح
منسق حملة "ميثاق": لا نتلقى دعما من أي جهة أو رجل أعمال.. ونعمل بالجهود الذاتية دون قبول تبرعات

كتب : حازم الوكيل الجمعة 25-10-2013 11:42

انتشرت مجموعة من البوسترات تحمل شعارات تطالب الفريق أول عبدالفتاح وزير الدفاع، بإعلان ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية في الانتخابات المقبلة، تحت عنوان "السيسي رئيسا"، في عدد من أحياء غرب الإسكندرية، منها الهانوفيل والبيطاش وأبو يوسف والكيلو 21، وعلقها بعض المواطنين على واجهات المحال التجارية والشركات وأعمدة الإنارة والعقارات.

كما بدأ عدد من النشطاء السياسيين حملات في الشوارع والميادين لدعم ترشح السيسي، معتبرين أن الإسكندرية ستكون نقطة الانطلاق إلى باقي المحافظات، بغرض جمع توقيعات المواطنين للمطالبة بترشيح السيسي، الذي وصفوه بأنه "الرجل المناضل رئيسا لكل المصريين".

وقال أشرف عبدالحميد المنسق العام لحملة "ميثاق"، إن فعاليات جمع التوقيعات مستمرة بشكل يومي منذ أمس الأول، وستستمر حتى يوافق وزير الدفاع على الترشح للرئاسة، داعيا جميع المواطنين للمشاركة في الخطوات التي تتخذها الحملة.

وطالب عبدالحميد كل الحركات والحملات والشخصيات المؤيدة لفكرة ترشح السيسي للرئاسة، بالعمل على تضافر الجهود وتجميعها، وبدء تنفيذ خارطة المرحلة المقبلة، وإيجاد إطار يجمع شباب ويدعم اختياراتهم فيما يرونه مناسبا، باعتبار أن الشعب المصري هو صاحب السلطة والسيادة الحقيقي والوحيد.

وذكر أن نص الحملة هو "ندعو من البداية لترشيح المواطن عبدالفتاح السيسي رئيسا للجمهورية، نظرا لأن البلاد تحتاج في المرحلة المقبلة إلى رجل قادر على قيادة الأزمات والمشكلات التي تراكمت في عهد الأنظمة السابقة".

وأشار منسق "ميثاق" إلى أن الحملة لا تتلقى دعما من أي جهة أو رجل أعمال، وذلك لمنع أي تأثير عليها وعلى قراراتها، مشددا على أنها ستستمر في دعم السيسي بالجهود الذاتية دون قبول تبرعات، ومطالبا من يريد دعم الحملة بالانضمام لها وبذل الوقت والجهد لحث وزير الدفاع على قبول الترشح.

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