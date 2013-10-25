رئيس «الموساد» الأسبق: الـ«سي إي آيه» يقوم بالتنصّت على قيادات إسرائيلية

كشف رئيس جهاز الموساد الأسبق، داني ياتوم، أن الاستخبارات الأمريكية تقوم بالتنصت على قيادات إسرائيلية.ونقل راديو «صوت إسرائيل»، الجمعة، عن «ياتوم» قوله إن واشنطن تقوم بالتنصت على مسؤولين إسرائيليين.وتأتى تصريحات «ياتوم» فى الوقت الذى تستمر فيه تفاعلات قضية أعمال التنصت التي تقوم بها الاستخبارات الأمريكية والتي كشف عنها الموظف السابق إدوارد سنودن . وكانت صحيفة «الجارديان» البريطانية استنادا إلى وثيقة سرية قام «سنودن» بتسريبها قد قالت إن واشنطن تتنصت على المكالمات الهاتفية لخمسة وثلاثين من زعماء العالم.

شبكةعيونالإخبارية

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