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بالفيديو .. فالكاو وأجويرو ولويز أبطال الإعلان الرسمي لمونديال البرازيل

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بالفيديو .. فالكاو وأجويرو ولويز أبطال الإعلان الرسمي لمونديال البرازيل بالفيديو .. فالكاو وأجويرو ولويز أبطال الإعلان الرسمي لمونديال البرازيل

مدريد، (إفي): شارك الثلاثي الكولومبي راداميل فالكاو والأرجنتيني سرخيو أجويرو والبرازيلي ديفيد لويز في الاعلان الرسمي لبطولة كأس العالم لكرة القدم بالبرازيل 2014 من اخراج الأمريكي أوليفر ستون.

شارك بالتصوير فريق عمل مكون من 150 شخصا، و50 ممثلا ولاعبين كرة قدم بجانب 800 كومبارس، وقد انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعية على الانترنت.

يظهر المخرج الشهير الحائز على الأوسكار ضمن الممثلين في الفيديو الدعائي للمونديال، فيما يظهر الثلاثي اللاتيني في الجزء الاخير مع القيام بلمحات فنية استعراضية في الملعب.

يحمل الاعلان شعار "نعيش كأس العالم بروح واحدة".

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فيديو اليوم السابع

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