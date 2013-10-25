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مصرع وإصابة 16 فى تفجير عدة منازل وسط بعقوبة بالعراق

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مصرع وإصابة 16 فى تفجير عدة منازل وسط بعقوبة بالعراق مصرع وإصابة 16 فى تفجير عدة منازل وسط بعقوبة بالعراق

قتل 4 أشخاص وأصيب 12 آخرون، إثر تفجير سبعة منازل تعود لعناصر أمن ومهجرين عائدين بزرع عبوات ناسفة حولها، وسط بعقوبة مركز محافظة ديالى شمال شرق العاصمة العراقية بغداد.

وقال مصدر أمنى عراقى إن مسلحين مجهولين قاموا صباح اليوم الجمعة، بزرع عبوات ناسفة حول سبعة منازل فى منطقة حى المهندسين وسط بعقوبة، تعود أربعة منها لعائلات مهجرة عائدة إلى المنطقة والمنزلين الآخرين لعناصر القوات الأمنية، مما أسفر عن تفجيرها بالكامل ومقتل أربعة أشخاص وإصابة 12 آخرين بجروح متفاوتة.

وأضاف المصدر أن قوة أمنية سارعت إلى مكان الحادث، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج وجثث القتلى إلى دائرة الطب الشرعى.
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