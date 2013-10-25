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الأسرى الإداريون بسجون إسرائيل يبدأون أول خطوات الاحتجاج اليوم

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الأسرى الإداريون بسجون إسرائيل يبدأون أول خطوات الاحتجاج اليوم الأسرى الإداريون بسجون إسرائيل يبدأون أول خطوات الاحتجاج اليوم

بدأ الأسرى الإداريون فى سجون الاحتلال الإسرائيلية اليوم الجمعة، أولى خطواتهم الاحتجاجية التى أعلنوا عنها ضد سياسية الاعتقال الإدارى.

ومن المقرر أن تكون أول خطوات الاحتجاج للأسرى الإداريين بالسجون الإسرائيلية الذين يبلغ عددهم 90 أسيرا بمقاطعة محاكم الاحتلال على جميع المستويات، بما فيها المحكمة العليا فى القدس.

ويهدف الأسرى الإداريون فى سجون الاحتلال الإسرائيلى من خلال تلك الخطوة إلى رفض محاولات الاحتلال شرعنة اعتقال الأسرى من خلال الزعم بأن اعتقالهم والحكم عليهم يجرى بشكل قانونى.

ومن المقرر أن تشمل الاحتجاجات الإضراب عن الطعام يوم الاثنين من كل أسبوع، على أن يبدأوا فى وقت لم يتم تحديده بعد، الإضراب عن الطعام لثلاثة أيام من كل أسبوع.

ويطلق مصطلح الأسرى الإداريين على كل أسير معتقل فى سجون الاحتلال دون محاكمة أو تهمة، ويستمر اعتقاله ستة شهور وتجددها مصلحة السجون الإسرائيلية.

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