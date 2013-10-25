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اليوم.. عبدالعزيز حجازي ضيف برنامج "لقاء خاص" على "MBC مصر"

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اليوم.. عبدالعزيز حجازي ضيف برنامج "لقاء خاص" على "MBC مصر" اليوم.. عبدالعزيز حجازي ضيف برنامج "لقاء خاص" على "MBC مصر"

كتب : فاطمة النشابي الجمعة 25-10-2013 11:16

يستضيف برنامج "لقاء خاص" الذي تُقدمه منال السعيد على قناة "MBC "، اليوم، رئيس الوزراء الأسبق والمفكر الاقتصادي الكبير الدكتور عبدالعزيز حجازي، ليتحدث حول أسباب رفضه رئاسة الوزارة بعد ثورة يناير، وتحليله للمشهد السياسي خلال رئاسته للجنة الحوار الوطني، وتوقعاته للانتحابات الرئاسية والبرلمانية.

ويناقش البرنامج، الضيف في استقالته من جامعة النيل، ولماذا وصف حكومة الببلاوي بـ"المتخاذلة"، وتشبيهه للفترة الحالية بـ"فترة الاستعداد لحرب أكتوبر"، وشهادته للتاريخ عن الرئيس السادات، ورؤيته للخروج من الأزمة الاقتصادية.

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