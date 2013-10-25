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اليوم.. تراجع صناعة السينما وإبداع فرقة المكفوفين المسرحية في "آخر الأسبوع"

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اليوم.. تراجع صناعة السينما وإبداع فرقة المكفوفين المسرحية في "آخر الأسبوع" اليوم.. تراجع صناعة السينما وإبداع فرقة المكفوفين المسرحية في "آخر الأسبوع"

كتب : فاطمة النشابي الجمعة 25-10-2013 11:19

يستضيف برنامج "آخر الأسبوع"، الذي يُقدمه الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، على "MBC "، اليوم، المنتج الفني محمد العدل الذي يتحدث عن حالة السينما في الوقت الحالي، وانخفاض الإنتاج وتراجع الأعمال الفنية ودور الدولة وشركات الإنتاج الكبيرة في الاهتمام بصناعة السينما، والدور الذي يمكن أن تلعبه السينما في النهوض بوعي المجتمع.

ويقُدم البرنامج في فقرته الثانية تقريرًا مصورًا حول الفرقة المسرحية "متقولش مكفوفين.. إحنا مفتحين"، وهي أول فرقة مسرحية في الشرق الأوسط من المكفوفين، والتي تتدرب في ظروف قاسية بقصر ثقافة مدينة طنطا، في محاولة من جانبهم لجذب أنظار الدولة والمجتمع اتجاه المكفوفين وحل مشاكلهم والاهتمام بهم.

ويرصد البرنامج في فقرة أخرى، اهتمام بعض الطوائف الصوفية بمسجد أبو الحسن الشاذلي، وقيامهم ببعض العادات الغريبة في هذا التوقيت من كل عام، مع طرح رأي الأزهر الشريف في صحة هذه الأفعال.

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