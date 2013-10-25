بالصور| البرايم الخامس من "ستار أكاديمي" حضور مميز لمحلم زين وخروج المصري طاهر

كتب : فاطمة النشابي منذ 29 دقيقة

عالم بوليوود بفنّه الساحر، وألوانه الزاهية حضر على مسرح "ستار أكاديمي" في البرايم الخامس، ضمن مزيج من الموسيقى الهنديّة، والعربيّة، والغربيّة لأغنية "Shakalaka Baby" بصوت الطالبة سكينة و"رسالة" بصوت الطالب عبدالله.

تلاقي الثقافات الموسيقيّة المتنوّعة كان أيضاً محور الديو الرومانسي الذي قدّمتاه الطالبتان ليليا وسكينة وأغنية "حبيبي"، وأغنية "مش معقول" إلى أجواء الكرنفالات الغربية الصاخبة، وتعود الأنغام الشرقيّة مع محمود من مصر ولوحة "الليلة".

البرايم الخامس افتتحه ضيف السهرة النجم ملحم زين بأغنية "أوعي تروحي محلّك"، شاركه فيها الطالب مصعب، كما غنّى مع اللبناني زكي أغنية "حبيبي ما بعرف"، ليطلّ منفردا بأغنية "يللي دينك من ديني"، ملحم نصح الطلاّب بالحفاظ على سمعتهم الطيّبة، والتعامل الجيّد مع الجمهور.

كما استضاف البرنامج الفنانة رحمة رياض التي تخرّجت من مسرح "ستار أكاديمي" في مواسمه السابقة، وغنّت مع زينب أغنيتها الجديدة "إلا كللهم".

ولأنها مدرسة في الفن الأصيل، قدّمت ليليا، وميساء وزينب تحية للسيّدة فيروز وأدّين باقة من أغنياتها المميّزة "كيفك إنت"، و"بعتلك"، و"عودك رنّان".

أما النومينيز الثلاث، فأطلوا بأغنيات منفردة، ميساء وأغنية "بين إيديك"، طاهر وأغنية "قولي أحبك"، ماريا وأغنية "توصّى فيّ".

كما غنّى جان "حلف القمر"، ثمّ نور أغنية "مش بالكلام"، ليعجز عن الكلام لدى اعتلاء والدته المسرح ومفاجأته بحضورها.

ختام البرايم الخامس شهد خروج طاهر مصطفى من مصر بعد خسارته أمام ميساء بتصويت الطلاّب. فيما أنقذ تصويت الجمهور ماريا من لبنان بنسبة 48.82 % مقابل 41.23 % لطاهر و9.95 % لميساء.