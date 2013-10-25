كيف تقيّمين إطلالات هيلدا خليفة؟

لطالما لفتتنا إطلالات الإعلامية هيلدا خليفة، والتي تتميّز برصانتها وتجدّدها الدائم. وقد تعرّفنا أكثر على ذوق هيلدا من خلال البرامج التي قدّمتها وظهرت فيها بأزياء أنيقة تلائم شكل جسمها. ففي برنامج "ديو المشاهير" الذي قدّمته العام الماضي، بدت هيلدا بمنتهى الأنوثة مع فساتين طويلة ومنسدلة كالفستان الأزرق بكتف واحدة والأزرق الداكن الذي يتوسطه حزام معدني، وكذلك بفستانها المزيّن بنقشة النمر والذي احتضن جسمها بشكل رصين. ولم تخل إطلالاتها في هذا البرنامج من لمسة الدلال مع فستانها الأسود ذي القصة الأميرية والمزيّن بقماش التول الأسود. كذلك لم تفقد هيلدا جرأتها في اختيار أزياء لافتة، عندما ارتدت سروالاً من الجلد الأسود مع توب مرصّعة بالأحجار.

أناقة هيلدا رافقتها خلال تقديمها برنامج ستار أكاديمي بدورته التاسعة. فهي أصبحت أيقونة للموضة، ينتظر إطلالاتها آلاف السيدات ليستوحين منها. وقد بدت هيلدا في الحلقات الثلاثة التي مرّت، امرأة متصالحة مع نفسها، ومرتاحة بالأزياء التي اختارتها. فمن فستان "فيكتوريا بيكهام" Victoria Beckham باللونين الكحلي والأزرق، وقصته المستقيمة والتي منحها إطلالة ناعمة وبسيطة، إلى فستانها النيلي بكتف واحدة والمصنوع من الدانتيل الذي أضفى على حضورها أنوثة باهرة، وصولاً الى فستانها الأبيض الطويل والمزيّن بالخيوط والمعادن الذهبية والذي بدت فيه كأميرة فرعونية... وبانتظار المزيد من إطلالات هيلدا خليفة في ستار أكاديمي، كيف تقيّمين ذوقها في اختيار أزيائها؟

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