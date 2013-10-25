"طب بيطرى" الإسماعيلية تستأنف حملة مكافحة الكلاب الضالة خلال نوفمبر

أعلن الدكتور صالح الخباز، وكيل الوزارة للطب البيطرى بمحافظة الإسماعيلية، أن مديرية الطب البيطرى بجميع إداراتها على مستوى المحافظة وتوابعها قد أعدت خطة تنفيذية لاستئناف حملات مكافحة الكلاب الضالة باستخدام سم الأستركينين، وذلك خلال شهر نوفمبر المقبل.

ويشمل برنامج الحملة تغطية مدينة الإسماعيلية وتوابعها خلال الفترة من 3 إلى 28 نوفمبر والقرى التابعة لمركز الاسماعيلية خلال الفترة من 3 إلى 18 نوفمبر ومركز ومدينة فايد فى الفترة من 3 إلى26 نوفمبر ومركز القنطرة شرق من 3 إلى 21 نوفمبر والقنطرة غرب من 3 إلى 28 نوفمبر وإدارة التل الكبير من 3 إلى 27 نوفمبر وأبو صوير من 3 إلى 28 نوفمبر وإدارة القصاصين من 3 إلى 28 نوفمبر.