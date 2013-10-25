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«النور» والأزهر يتفقان على بديل للمادة «219» يعتمد على تعريف «الدستورية»

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«النور» والأزهر يتفقان على بديل للمادة «219» يعتمد على تعريف «الدستورية» «النور» والأزهر يتفقان على بديل للمادة «219» يعتمد على تعريف «الدستورية»
اجتماع مصغر السبت بلجنة الخمسين يضم «موسى» والأزهر و«النور» لإنهاء أزمة مواد الهوية

كتب : محمد يوسف وسعيد حجازى الجمعة 25-10-2013 08:15

التقى الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، ووفد من الحزب، عدداً من قيادات الأزهر، منهم المستشار محمد عبدالسلام ممثل الأزهر بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، أمس بمقر المشيخة، لبحث وضع صياغة بديلة لكلمة «مبادئ» الموجودة فى المادة الثانية، أو وضع مادة جديدة بديلة للمادة «219» المفسرة لها، بعد الاعتراض الشديد داخل «الخمسين» عليها، والمطالبة بحذفها.

وكشفت مصادر، لـ«الوطن»، عن أن «النور» وافق على حذف المادة 219 شريطة وجود بديل يوازيها، وألا تُحذف أحكام الشريعة من الدستور، على أن تظهر بشكل واضح الهوية الإسلامية، مشيرة إلى أن المجتمعين اتفقوا على وضع صياغة بديلة أو مادة جديدة لتعريف «مبادئ الشريعة» مقتبس من التعريف الذى سبق أن وضعته المحكمة الدستورية العليا، بحيث يرضى النور وبقية التيارات الإسلامية.

وأوضحت أن الدستورية العليا وضعت أكثر من حكم لكلمة «مبادئ»، للوصول إلى مادة بديلة لـ«219»، حيث تشمل تلك الأحكام إضافات فى أكثر من حكم منها الاعتراف بالأحكام المجمع عليها وقواعد الاستدلال.

وعلمت «الوطن» أن هناك اجتماعاً بين ممثلى «النور» والأزهر فى لجنة الخمسين، بحضور الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، لحسم مواد الهوية ومنها محتوى تفسير كلمة المبادئ الإسلامية.

وقالت مصادر: إن الاجتماع المصغر الذى سيعقد برئاسة عمرو موسى، غدا (السبت)، سيتناول أكثر من مقترح، ومنها الصياغة الجديدة التى يعدها الأزهر الشريف بالاستعانة بتعريف الدستورية العليا، ومن المقرر أن يشارك فى الاجتماع الدكتور جابر جاد نصار، مقرر لجنة الخمسين رئيس جامعة القاهرة، والدكتور عبدالجليل مصطفى رئيس لجنة الصياغة بـ«الخمسين».

يذكر أن حزب النور سبق أن رفض تعريف المحكمة الدستورية لكلمة «مبادئ» بأنها «قطعى الدلالة قطعى الثبوت»، إلا أنه سيجرى توسيع التعريف ليشمل القضايا الجزئية والكلية فى شكل صياغة جديدة للتعريف توضع فى الدستور.

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