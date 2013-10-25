«الإنقاذ» تجتمع غداً لبحث المسودة الأولية للدستور.. والتحالف مع «تمرد»

«الجبهة» تطالب بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية.. و«مصطفى»: انتهينا من مشروع لقانون الانتخابات

كتب : سمر نبيه الجمعة 25-10-2013 08:15

تعقد جبهة الإنقاذ الوطنى اجتماعا غداً «السبت»، بمقر حزب الوفد، للاطلاع على المسودة الأولية للدستور التى أعدها ممثلو «الجبهة» فى لجنة الخمسين، فضلاً عن بحث التحالف مع حركة «تمرد» خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، الأمين المساعد للجبهة، إن اجتماع الغد سيتمركز بشكل كلى حول الدستور، والمواد النهائية بعد طرح الجبهة عدة مطالب على لجنة الخمسين، منها وجود مادة انتقالية تنص على إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، وكذلك التشاور فيما يخص نظام الانتخابات. وأضاف لـ«الوطن» أن الجبهة لن تناقش الانتخابات الرئاسية والمرشح الذى ستدفع به، خلال الاجتماع، لأن الوقت ما زال مبكراً بشأنها، مشيراً إلى أنها ستتخذ عدة قرارات فيما يخص النظام الانتخابى بعد تشاورها مع ممثليها فى «الخمسين». وقال نيازى مصطفى، عضو لجنة انتخابات «الإنقاذ»، إن الجبهة انتهت أمس من إعداد مشروع قانون الانتخابات، وستناقشه خلال الاجتماع مع قيادات الهيئة العليا، فضلاً عن مناقشة المسودة الأولى للدستور التى أعدها ممثلو الجبهة بلجنة الخمسين.

وأضاف لـ«الوطن» أن باقى قيادات الجبهة غير الممثلين فى «الخمسين»، هم من طلبوا عقد الاجتماع غداً، للتعرف على مدى توافق مواد الدستور مع المواد المقترحة من قِبل الجبهة، وكذلك مدى استجابة اللجنة لطلب الجبهة بعدم النص على النظام الانتخابى فى الدستور، واقتصاره على القانون.

وأشار «مصطفى» إلى أن الجبهة ستتشاور خلال الاجتماع حول مدى إمكانية خوض الانتخابات فى قائمة موحدة مع حركة «تمرد»، إذا جرى اعتماد نظام القوائم، وبحث شكل التنسيق معها إذا جرت الانتخابات بنظام انتخابى آخر.