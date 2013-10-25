«الطرق الصوفية» و«التيار السلفى».. صراع لا ينتهى

كتب : الوطن الجمعة 25-10-2013 08:43

عاد الصراع المكتوم بين الطرق الصوفية والتيار السلفى، إلى الظهور مجدداً، بعد سقوط نظام الإخوان، حيث أطلقت مشيخة الطرق حملة «مصر بلدنا»، تتهم فيها حزب النور بأنه يحارب الإسلام ويسعى للسيطرة على الحكم. «الوطن» فتحت الملف الشائك وأجرت مواجهة بين عبدالناصر حلمى، أمين اتحاد القوى الصوفية، وعلى نجم، القيادى بحزب النور. واعتبر «حلمى»، أن حزب النور يلعب دور «الطيب والشرير»، وشدد على أن هدف الطرق الصوفية التصدى له، وقال إن هناك دولا عديدة على استعداد لتقديم المليارات ليسيطر «النور» على الحكم بعد سقوط الإخوان، وإن ضغوطا خارجية على القيادة السياسية فى مصر هى سبب فرضه فى الحياة السياسية الآن، فيما رد «نجم» بأن هجوم الصوفية الآن يأتى لأهداف انتخابية، قائلا: إنهم بعيدون عن صحيح الدين ويعيشون على المعونات والتبرعات، ويسعون لفرض المذهب الصوفى بديلا عن المذهب السنى.