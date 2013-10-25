إسبانيا تستعد للمونديال بمواجهة جنوب إفريقيا على ملعب تتويجها

مدريد (إفي): يخوض المنتخب الإسباني لكرة القدم مباراة ودية مع جنوب افريقيا في 19 نوفمبر المقبل في ملعب سوكر سيتي بجوهانسبيرج وهو نفس الملعب الذي توج فيه "الماتادور" بطلا للعالم في نهائي مونديال 2010 .

ويسعى الاتحاد الإسباني بهذه المباراة إلى "الاعراب عن امتنانه للمعاملة الجيدة من السلطات الرياضية ودعم مشجعي جنوب افريقيا الذي تلقاه المنتخب الإسباني أثناء بطولة العالم بجنوب افريقيا 2010 التي حقق فيها المنتخب الإسباني اللقب للمرة الاولى في تاريخه".

وستكون المباراة آخر لقاءات عام 2013 وسيقام قبل اعادة المنتخب الإسباني للاتحاد الدولي لكرة القدم كأس العالم الذي حصل عليه قائد المنتخب الوطني حارس مرمى ريال مدريد ايكر كاسياس.