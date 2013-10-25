مصر تعرض على الإمارات مدها بكميات من الزيت الخام وسداد مديونياتها

قالت مصادر حكومة، إن الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، من المقرر أن يعرض على الجانب الإماراتى إمكانية مد مصر بكميات من الخام، بما يستهدف تشغيل معامل التكرير المصرية، والتى تعمل حاليا بـ60% من طاقتها الفعلية، وبما يستهدف توفير جانب من المنتجات البترولية بعد تكرير الخام، بالإضافة إلى إمكانية استمرار المساعدات الإماراتية لمصر من المنتجات البترولية للعام 2014.

وأكدت المصادر أن زيارة الببلاوى وحكومته للإمارات سوف تتطرق أيضا إلى مناقشة قيام الجانب الإماراتى بمساعدات مصر فى حل مشكلة سداد مديونية الشركاء الأجانب، والتى تراكمت لعدة سنوات، وفشلت الحكومات السابقة لحلها، خاصة أن استمرار تلك المديونية له تاثيرات خطيرة على عمليات الإنتاج، خاصة مع استياء الشركاء الأجانب من تراكم مستحقاتهم لدى قطاع البترول، الأمر الذى دفع بهم إلى تقليص نفقاتهم، وعدم ضخ أية استثمارات جديدة، مما كان له بالغ الأثر على عمليات الإنتاج، والتى تراجعت بنسب كبيرة خلال الفترة الماضية.

كان وفد مصرى، برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، قد سافر اليوم إلى دولة الإمارات، للبحث عدد من القضايا المهمة، بمشاركة عدد من الوزراء، من بينهم المهندس شريف إسماعيل وزير البترول، والمهندس طارق الملا الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول، وذلك لعرض احتياجات مصر من المواد البترولية خلال الفترة المقبلة، خاصة أن المساعدات العربية من المقرر أن تنتهى خلال شهر ديسمبر المقبل.

وكانت دولة الإمارات العربية أول من أعلنت دعمها للحكومة المصرية، وإرسال مساعدات فى صورة مواد بترولية.