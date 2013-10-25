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وزير البترول: تفعيل الكروت الذكية لتوزيع البنزين للمواطنين قريبا

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وزير البترول: تفعيل الكروت الذكية لتوزيع البنزين للمواطنين قريبا وزير البترول: تفعيل الكروت الذكية لتوزيع البنزين للمواطنين قريبا

أكد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول، إنه لا توجد حاليًا أية توجهات حكومية لتحريك الوقود، وغير مطروح حاليًا رفع أسعار البنزين والسولار.

وقال الوزير فى تصريحات خاصة، أن تفعيل منظومة الكروت الذكية للمواطنين من المقرر أن تبدأ بعد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية ووزارة الداخلية، لبدء المرحلة الثانية من منظومة الكروت الذكية، وإنشاء قاعدة بيانات لإدراج جميع بيانات المستهلكين والقطاعات المستهلكة للوقود، والتى سوف تستغرق شهرين بعد توقيع البروتكول وتفعيل المنظومة للمواطنين.

وتستهدف من تطبيق منظومة الكروت الذكية فى توزيع السولار خلق قاعدة بيانات دقيقة حول أعداد المستهلكين من الميكروباصات وسيارات الأجرة والملاكى والتوك وتوك، ولا تحدد حصصًا أو كميات معينة من الوقود لكل سيارة أو مركبة، وإنما مراقبة وإحكام منظومة تداول وتوزيع السولار والبنزين والتضييق على المهربين.
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مصر 365

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