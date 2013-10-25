صندوق النقد يبدي قلقه حيال الأزمة الأمنية والسياسية في تونس

كتب : أ ف ب منذ 4 دقائق

أبدى صندوق النقد الدولي قلقه حيال الوضع الأمني والسياسي في تونس، حيث يتأخر تطبيق خطة المساعدة التي منحتها المؤسسة المالية الدولية لها في يونيو الماضي.

وقال الصندوق في بيان اليوم إن "الأزمة السياسية الحالية والتطورات الأمنية الأخيرة، إضافة لتدهور الوضع الاقتصادي لأبرز الشركاء التجاريين لتونس، تلقي بثقلها على النشاط الاقتصادي".

وأضاف الصندوق في ختام مهمة استغرقت 15 يوما في تونس، أن "المخاطر على الاقتصاد التونسي ازدادت".

وفي يونيو، منح الصندوق تونس مساعدة مالية بقيمة 1.7 مليار دولار، تتأخر الاستفادة منها بسبب الشلل السياسي والتوترات في البلاد.